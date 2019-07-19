‘İlişkide en önemlisi güven’

Sekiz aydır iş insanı Faruk Çolakoğlu’yla birlikte olan model, “Dünden bugüne aşka bakış açınız değişti mi?” sorusuna, “Tecrübeyle ve yaşla beraber değişiklikler olsa da ana hatlarıyla aynı kalıyor. Benim için ilişkide en önemli şey güven ve merhamet” cevabını verdi.