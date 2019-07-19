19.07.2019 - 08:00
‘İlişkide en önemlisi güven’
Özge Ulusoy, Elle dergisine kapak oldu.
Sekiz aydır iş insanı Faruk Çolakoğlu’yla birlikte olan model, “Dünden bugüne aşka bakış açınız değişti mi?” sorusuna, “Tecrübeyle ve yaşla beraber değişiklikler olsa da ana hatlarıyla aynı kalıyor. Benim için ilişkide en önemli şey güven ve merhamet” cevabını verdi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.