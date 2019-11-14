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14.11.2019 - 07:50 |

İltifat yağmuru

Olivia Culpo, Endonezya’nın Bali Adası’nda çektirdiği kareleri, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İltifat yağmuru

Olivia Culpo, Endonezya’nın Bali Adası’nda çektirdiği kareleri, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çekimlerin Sports Illustrated dergisi için gerçekleştirildiğini belirten model, iltifat yağmuruna tutuldu.
ABD’li güzele kullanıcılar, “Tanrıça gibisin”, “Yok böyle güzellik!” ve “Dünyanın gelmiş geçmiş en seksi kadınısın” gibi yorumlar yaptı. Şu sıralar Uzak Doğu gezisine devam eden Culpo, önümüzdeki günlerde sürpriz projelere imza atacağını söyledi.

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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