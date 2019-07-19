19.07.2019 - 08:00
‘İnandırıcı gelmiyor’
Nihan Akın, bir AVM’de görüntülendi.
Şarkıcı, Reynmen’le ilgili, “Yaptığı iş başarılı, bunu kimse inkâr edemez. Ancak dinlenme sayısı inandırıcı gelmiyor” şeklinde konuştu.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.