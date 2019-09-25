İrem Derici aşkı Yunanistan'da buldu!

İrem Derici’nin yeni müzikal projesi, bir sürprizi de beraberinde getirdi. Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina’ya giden Derici, yeni bir aşka yelken açtı.

EN ROMANTK PROJE

Müzik çalışmaları sırasında yakınlaşan Derici ile Argiros’un, arkadaşlığının duygusal bir boyut kazandığı öğrenildi. İki şarkıcı, sosyal medya paylaşımları ile bu beraberliğin sinyallerini veriyor.