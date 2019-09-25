25.09.2019 - 09:23 |
İrem Derici aşkı Yunanistan'da buldu!
Dansçısı Ataberk Özdene ile sessiz sedasız ayrılan İrem Derici'nin, yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının, bir süredir Yunan müzisyen Konstantinos Argiros ile görüştüğü ortaya çıktı.
İrem Derici’nin yeni müzikal projesi, bir sürprizi de beraberinde getirdi. Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina’ya giden Derici, yeni bir aşka yelken açtı.
EN ROMANTK PROJE
Müzik çalışmaları sırasında yakınlaşan Derici ile Argiros’un, arkadaşlığının duygusal bir boyut kazandığı öğrenildi. İki şarkıcı, sosyal medya paylaşımları ile bu beraberliğin sinyallerini veriyor.