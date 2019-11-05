Jessica May: Mıhlama yapmayı öğrendim

Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren 'Dert Bende' filminin Cinetime ÖzdilekPark İstanbul’da gerçekleşen galasına katılan Jessica May, gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını belirterek, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Doğup büyüdüğü Brezilya’dan Türkiye’ye uzanan keyifli hikayesini de paylaşan oyuncu, kendisine yönetilen “Türk yemekleriyle aranız nasıl?” sorusuna, "Türk yemeklerine bayılıyorum. Eşim Karadenizli olduğu için kendim de mıhlama yapmayı öğrendim. Zayıf olduğuma bakmayın yemek yemeyi çok seviyorum" cevabını verdi.