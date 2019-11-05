MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriJessica May: Mıhlama yapmayı öğrendim
05.11.2019 - 16:03 |

Jessica May: Mıhlama yapmayı öğrendim

Oyuncu Jessica May, Özdilek Eskişehir’de düzenlenen söyleşide hayranlarıyla bir araya geldi.

Jessica May: Mıhlama yapmayı öğrendim

Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren 'Dert Bende' filminin Cinetime ÖzdilekPark İstanbul’da gerçekleşen galasına katılan Jessica May, gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını belirterek, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Doğup büyüdüğü Brezilya’dan Türkiye’ye uzanan keyifli hikayesini de paylaşan oyuncu, kendisine yönetilen “Türk yemekleriyle aranız nasıl?” sorusuna, "Türk yemeklerine bayılıyorum. Eşim Karadenizli olduğu için kendim de mıhlama yapmayı öğrendim. Zayıf olduğuma bakmayın yemek yemeyi çok seviyorum" cevabını verdi.

5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kerem Bürsin'den soğan-sarımsak açıklaması: Olayı nerelere geldi?

Kerem Bürsin'den soğan-sarımsak açıklaması: Olayı nerelere geldi?

Baba-oğlun keyifli günü

Baba-oğlun keyifli günü

Dursun-Mesude Özbek'in alışveriş keyfi

Dursun-Mesude Özbek'in alışveriş keyfi

Umut Evirgen hakkında şoke eden iddia!

Umut Evirgen hakkında şoke eden iddia!

Sıradaki Haber