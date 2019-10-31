Kabare şıklığı

İtalyan giyim firması Intimissimi, önceki akşam İtalya’nın Verona kentinde Beyaz Kabare (White Cabaret) adını verdiği sonbahar-kış defilesini gerçekleştirdi. Büyük avizelerin, dansçı ve şarkıcıların yer aldığı Intimissimi Show’a katılanlar arasında Sarah Jessica Parker, Irina Shayk ve Chiara Ferragni’nin yanı sıra, Türkiye’den marka dostu Burcu Esmersoy da katıldı. Çiçek ve leopar desenli, tüllü, dantelli iç çamaşırları, ipek pijama takımları, ceketler, pantolonlarla birçok ürünün tanıtıldığı etkinlik, modaseverlerden tam not aldı.