30.08.2019 - 07:50
Kadın boyacılar sahaya çıkıyor
İstanbul-Tarabya’da kurdukları sanat atölyesinde mobilya boyama eğitimi veren Haze Design Lab, kadınların hobilerini işe dönüştürmesine ve yaşam alanlarına boyama hizmeti vermesine imkan sağlamaya devam ediyor.
Boyama, eskitme, çatlatma, varak ve stencil gibi teknikleri katılımlara aktarıldığı proje, kadınların iş olarak üretmesini amaç ediniyor. Şirketin kurucuları Hanife Çınaroğlu ve Nefise Hüroğlu, kadınlar için farklı projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.