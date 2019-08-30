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30.08.2019 - 07:50

Kadın boyacılar sahaya çıkıyor

İstanbul-Tarabya’da kurdukları sanat atölyesinde mobilya boyama eğitimi veren Haze Design Lab, kadınların hobilerini işe dönüştürmesine ve yaşam alanlarına boyama hizmeti vermesine imkan sağlamaya devam ediyor.

Kadın boyacılar sahaya çıkıyor

Boyama, eskitme, çatlatma, varak ve stencil gibi teknikleri katılımlara aktarıldığı proje, kadınların iş olarak üretmesini amaç ediniyor. Şirketin kurucuları Hanife Çınaroğlu ve Nefise Hüroğlu, kadınlar için farklı projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
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