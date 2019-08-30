Kadın boyacılar sahaya çıkıyor

Boyama, eskitme, çatlatma, varak ve stencil gibi teknikleri katılımlara aktarıldığı proje, kadınların iş olarak üretmesini amaç ediniyor. Şirketin kurucuları Hanife Çınaroğlu ve Nefise Hüroğlu, kadınlar için farklı projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.