Yeni sezon öncesi biraz kafa dinlemek istediğini belirten oyuncu, “Birçok dizi teklifi geldi, onları değerlendirme aşamasındayım. Her an her şey olabilir. Tatilde yeni işim netlik kazanacak. Dönüşte kesinleşmiş olacak” şeklinde konuştu.