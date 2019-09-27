Kafeden balkona Ã§Ä±ktÄ±

27.09.2019 - 08:51 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR
Kafeden balkona çÄ±ktÄ±!
â€˜Hayatta tek mantÄ±klÄ± ÅŸey stand-up yapmakmÄ±ÅŸ gibi geliyorâ€™ sloganÄ±yla stand up gÃ¶sterilerine baÅŸlayan yÃ¶netmen Onur ÃœnlÃ¼, gazetecilerden kurtulmanÄ±n yolunu balkona Ã§Ä±karak buldu.
Ã–nceki gÃ¼n Cihangir'de sevgilisi Hazar ErgÃ¼Ã§lÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ± Ferhan Åžensoy-Cem Ã–get Ã§ifti ile bir kafede oturan Onur ÃœnlÃ¼, fotoÄŸraf Ã§eken gazetecilerden rahatsÄ±z oldu. Bu sÄ±rada kafenin Ã¼st katÄ±nda oturan Ferhan Åžensoy-Cem Ã–get Ã§iftinin evine Ã§Ä±kan ÃœnlÃ¼, sohbete burada devam etti. Balkonda oturup Ã–get ile sohbet eden Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen, bu sayede basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n markajÄ±ndan kurtuldu.Â
Spiker depreme canlÄ± yayÄ±nda yakalandÄ±! Ä°ÅŸte o anlarÄ°stanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Depremin olduÄŸu saniyelerde CNN TÜRK haber yayÄ±nÄ± devam ediyordu. Deprem anÄ±nda soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaya çalÄ±ÅŸan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlÄ± yayÄ±nda aktardÄ±.