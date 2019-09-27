Kafeden balkona Ã§Ä±ktÄ±

Ã–nceki gÃ¼n Cihangir'de sevgilisi Hazar ErgÃ¼Ã§lÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ± Ferhan Åžensoy-Cem Ã–get Ã§ifti ile bir kafede oturan Onur ÃœnlÃ¼, fotoÄŸraf Ã§eken gazetecilerden rahatsÄ±z oldu. Bu sÄ±rada kafenin Ã¼st katÄ±nda oturan Ferhan Åžensoy-Cem Ã–get Ã§iftinin evine Ã§Ä±kan ÃœnlÃ¼, sohbete burada devam etti. Balkonda oturup Ã–get ile sohbet eden Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen, bu sayede basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n markajÄ±ndan kurtuldu.Â

