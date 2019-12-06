06.12.2019 - 13:42 |
Kahve eşliğinde sohbet
Son günlerde 'Bambaşka' albümünün ikinci klibini çektiği 'Bir Nefes' şarkısı ile adından sıkça söz ettiren şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde geldiği İstinyepark'ta yakın dostu Nalan Demircioğlu Yavuz ile buluşan Aslı Hünel, daha sonra Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'a geçerek kahve eşliğinde sohbet etti.
Ünlü şarkıcı, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.