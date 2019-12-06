Öğle saatlerinde geldiği İstinyepark'ta yakın dostu Nalan Demircioğlu Yavuz ile buluşan Aslı Hünel, daha sonra Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'a geçerek kahve eşliğinde sohbet etti.

Ünlü şarkıcı, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.