07.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Kapsamlı sergi
Ahmet Güneştekin’in son yıllardaki en kapsamlı kişisel sergisi ‘Hafıza Odası’, Pilevneli Mecidiyeköy’de açıldı.
Davete, serginin ev sahipliğini yapan Murat Pilevneli ve Aslı Pamir ile serginin destekçisi Daax Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Zülfü Livaneli, Tunay-Yalçın Ayaydın, Hacı Sabancı, Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan ve Nazlı-Ali Sunal’ın da aralarında yer aldığı isimler katıldı. Sanatçının sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı yapıtlarını bir araya getiren sergi, 26 Ocak’a kadar açık...