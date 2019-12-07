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07.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Kapsamlı sergi

Ahmet Güneştekin’in son yıllardaki en kapsamlı kişisel sergisi ‘Hafıza Odası’, Pilevneli Mecidiyeköy’de açıldı.

Kapsamlı sergi

Davete, serginin ev sahipliğini yapan Murat Pilevneli ve Aslı Pamir ile serginin destekçisi Daax Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Zülfü Livaneli, Tunay-Yalçın Ayaydın, Hacı Sabancı, Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan ve Nazlı-Ali Sunal’ın da aralarında yer aldığı isimler katıldı. Sanatçının sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı yapıtlarını bir araya getiren sergi, 26 Ocak’a kadar açık...

7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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