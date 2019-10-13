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13.10.2019 - 12:04 |

Karnı burnunda eşinin maçına gitti

Basketbolcu Caner Erdeniz'le dünyaevine giren Müge Boz, eşinin maçında karnı burnunda tezahürat yaptı.

Karnı burnunda eşinin maçına gitti

 

13 Haziran'da Barselona'da Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine giren ve hamileliğinin 6'ıncı ayını bitirmek üzere olan güzel oyuncu Müge Boz, dün akşamki karşılaşmada eşini yalnız bırakmadı. Sarı renkli mini kadife elbisesiyle karnı burnun tribünde eşine destek veren Boz yerinde duramadı.

Boz sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Her saniyesi inanılmaz heyecanlı bir maçtı. Sevgili GS taraftarları, ne kadar güzeldiniz öyle bugün. Tam performans, bir saniye bile susmadan desteklediniz.Spor salonlarında işte böyle bol taraftarlı maçlar olunca tadından yenmiyor. Ben de yerimde duramadım sayenizde. Her maça böyle destek diyorum, emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum!" dedi.

13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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