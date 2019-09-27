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27.09.2019 - 07:50 |

Katalog güzeli

Selena Gomez, yüzü olduğu Puma’nın yeni Cali Chase sneaker’ları için kamera karşısına geçti.

Katalog güzeli

Selena Gomez, yüzü olduğu Puma’nın yeni Cali Chase sneaker’ları için kamera karşısına geçti. 27 yaşındaki şarkıcı, mağazalarda ve online’da bulunabilecek ürünlerin 1 Ekim’de 80 dolar’dan (yaklaşık 454 TL) satışa sunulacağını duyurdu.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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