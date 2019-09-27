Katalog güzeli

Selena Gomez, yüzü olduğu Puma’nın yeni Cali Chase sneaker’ları için kamera karşısına geçti. 27 yaşındaki şarkıcı, mağazalarda ve online’da bulunabilecek ürünlerin 1 Ekim’de 80 dolar’dan (yaklaşık 454 TL) satışa sunulacağını duyurdu.