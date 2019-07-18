18.07.2019 - 14:03
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın mutfağında
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'ı evinde ziyaret etti.
Mutfağa giren Kaya Çilingiroğlu, aşçılığa soyundu. Hülya Avşar, o anları Instagram'da takipçileriyle paylaştı
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.