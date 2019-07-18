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18.07.2019 - 14:03

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın mutfağında

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'ı evinde ziyaret etti.

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın mutfağında

 

Mutfağa giren Kaya Çilingiroğlu, aşçılığa soyundu. Hülya Avşar, o anları Instagram'da takipçileriyle paylaştı

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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