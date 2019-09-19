Kazanımlarını sergilediler

Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğinde başlayan BKM Mutfak Çocuk Atölyesi’nin Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi, iki ay süren yaz çalışmalarını tamamladı. ‘Yaratıcı Drama’, ‘Doğaçlama’ ve ‘Temel Tiyatro’ dersleri alan çocuklar, elde ettikleri kazanımları tiyatro etkinliğinde sergiledi.

Miniklere bu heyecanlı günlerinde BKM Mutfak’ın altıyapı ekibinden oyuncular da eşlik etti.