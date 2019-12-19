Kemal Balıbaş'tan anlamlı destek

Kemal Balıbaş, topladığı kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.