19.12.2019 - 15:14 |
Kemal Balıbaş'tan anlamlı destek
Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen mavi kapakları hayvan mama ve su kaplarına dönüştürme' sosyal sorumluluk projesine destek veren isimler arasına 'Kimse Bilmez' dizisi oyuncularından Kemal Balıbaş da katıldı.
Kemal Balıbaş, topladığı kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.