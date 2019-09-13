Kemer Country Club’ta renkli turnuva

Pegasus Hava Yolları’nın 2009’dan bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 11’incisi yapılan ‘Pegasus Golf Challenge Turnuvası’, 14-15 Eylül’de İstanbul’da Kemer Country Club’ta gerçekleştirilecek. Keyifli anlara sahne olan organizasyonda, golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ağırlanacak. Toplam 216 sporcunun yarışacağı etkinlik, pazar günkü görkemli ödül töreniyle son bulacak.