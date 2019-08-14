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HaberlerCadde‘Kendini sev!’
14.08.2019 - 07:50

‘Kendini sev!’

Bebe Rexha, kendi adını taşıyan moda markasıyla iş birliği yaparak ‘Bebe Loves Bebe’ isimli bir koleksiyona imza attı. Kampanya çekimleri için kamera karşısına geçen 29 yaşındaki şarkıcı, sonbahar 2019 tasarımlarını tanıttı.

‘Kendini sev!’

Kreasyonun ‘kendini kabul etme ve sevme’ düşüncesi üzerine temalandığını anlatan Rexha, “Umarım, tüm dünyadaki kadınlar bu mesajdan ilham ve güç alır. Moda ve müziği harmanlamak çok eğlenceliydi” açıklamasını yaptı.

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