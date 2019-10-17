‘Kitap Perisi’ konsepti

Yelda Kırçuval, ‘Adapsız Kadınlar, Hayasız Erkekler’ ve ‘İnsanı İnsan Acıtır’ kitaplarının 100 bin adet satışı şerefine gerçekleştirdiği fotoğraf çekimiyle, başarısını taçlandırdı. Burak Elmalı’nın objektifinin karşısına geçen yazar, konseptini Selçuk Kaya’nın yaptığı ‘Kitap Perisi’ kostümüyle poz verdi. Yaklaşık bir haftada hazırlanan kostümü, Duygu Kartal tasarladı. Hikayelerinde farklı kadınları anlatmanın kendisine güç verdiğini belirten Kırçuval, yakında kitaplarının farklı dillere çevrileceğini müjdeledi.