Koleksiyona renkli tanıtım

Maila markası, Sonbahar/Kış 2019-2020 koleksiyonunu markanın yaratıcısı Melis Tatari eşliğinde tanıttı. Geçtiğimiz yıl kurulan ve ünlü isimlerin ilgi gösterdiği markanın Openhaus Nişantaşı’ndaki davetine; Gülgün Çavuşoğlu, Yasemin Özilhan, Narin Akçelik, Zerender Turan ve Elçin Dağlaroğlu gibi iş ve cemiyet hayatından çok sayıda sima katıldı. Five O’clock’un lezzetli ikramları eşliğinde alışveriş yapan konuklar, DJ müziğiyle eğlendi.