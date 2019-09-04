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04.09.2019 - 07:50

Konserler devam ediyor

Açıkhava konserleriyle yaz boyu birbirinden ünlü sanatçıları dinleyicileriyle buluşturan Kerki Solfej, eylül ve ekim ayında da etkinliklerine devam edecek.

Konserler devam ediyor

Açıkhava konserleriyle yaz boyu birbirinden ünlü sanatçıları dinleyicileriyle buluşturan Kerki Solfej, eylül ve ekim ayında da etkinliklerine devam edecek. Organizasyon kapsamında, Zülfü Livaneli, Sıla, Erol Evgin, Mabel Matiz, Kenan Doğulu, Duman ve Cem Yılmaz gibi yıldızlar sahne alacak. Etkinlikler, Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Adana’da yapılacak.

4 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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