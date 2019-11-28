MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriLopez tavsiyesi
28.11.2019 - 07:50 |

Lopez tavsiyesi

Charlize Theron, Jenifer Lopez’den ‘ünlülük’ tavsiyesi aldı: “Olabileceğimizin en iyisi olmalıyız”

Lopez tavsiyesi

ABD’li oyuncu Charlize Theron; Cynthia Erivo, Nora Lum, Jennifer Lopez ve Renée Zellweger ile L.A. Times’a samimi açıklamalarda bulundu.
44 yaşındaki oyuncu, Lopez’e meşhur olma konusuyla ilgili soru sordu ve ondan bazı tavsiyeler aldı. Aktris, “Şöhret konusunda gerçekten çok iyisiniz. Doğal ve rahatsınız. Bu sonradan öğrendiğiniz bir şey miydi?” diye sordu.
Şarkıcıysa şu cevabı verdi: “Göz önünde olunca, sorumluluk üstleniyorsunuz. Kendimiz olmak ve kimsenin dediğini önemsemek istemiyoruz ama işler öyle değil. Söylenenler umursanmalı ve olabileceğimizin en iyisi olmalıyız. Bunu aklımdan hiç çıkarmıyorum. Ben, kendim gibi ve otantik davranıyorum. Karşımdaki kişinin, hayatı boyunca belki de beni bir daha hiç göremeyeceğinin bilincindeyim. Elbette kötü günlerim de var. Çok yoruluyorum. İnsanlar beni sürekli yargılıyor.”

70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Program istiyor

Program istiyor

Aşık ve mutlu

Aşık ve mutlu

Doğum günü çiftlik ziyareti

Doğum günü çiftlik ziyareti

‘Yeni hayat çok güzel’

‘Yeni hayat çok güzel’

Sıradaki Haber