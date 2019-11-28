Lopez tavsiyesi

ABD’li oyuncu Charlize Theron; Cynthia Erivo, Nora Lum, Jennifer Lopez ve Renée Zellweger ile L.A. Times’a samimi açıklamalarda bulundu.

44 yaşındaki oyuncu, Lopez’e meşhur olma konusuyla ilgili soru sordu ve ondan bazı tavsiyeler aldı. Aktris, “Şöhret konusunda gerçekten çok iyisiniz. Doğal ve rahatsınız. Bu sonradan öğrendiğiniz bir şey miydi?” diye sordu.

Şarkıcıysa şu cevabı verdi: “Göz önünde olunca, sorumluluk üstleniyorsunuz. Kendimiz olmak ve kimsenin dediğini önemsemek istemiyoruz ama işler öyle değil. Söylenenler umursanmalı ve olabileceğimizin en iyisi olmalıyız. Bunu aklımdan hiç çıkarmıyorum. Ben, kendim gibi ve otantik davranıyorum. Karşımdaki kişinin, hayatı boyunca belki de beni bir daha hiç göremeyeceğinin bilincindeyim. Elbette kötü günlerim de var. Çok yoruluyorum. İnsanlar beni sürekli yargılıyor.”