Mahkemeden Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine ret!

Şirket, izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla Serenay Sarıkaya'ya dava açıp 3 bin 500 lira istemişti. Aralarındaki sözleşmenin geçersiz olduğunu öne süren oyuncu da bin liralık karşı dava açmıştı.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere karşılıklı davayı reddetti. (Hürriyet)