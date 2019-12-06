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06.12.2019 - 10:28 |

Mahkemeden Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine ret!

Serenay Sarıkaya ile Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketinin karşılıklı olarak açtıkları davalar reddedildi.

Mahkemeden Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine ret!

Şirket, izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla Serenay Sarıkaya'ya dava açıp 3 bin 500 lira istemişti. Aralarındaki sözleşmenin geçersiz olduğunu öne süren oyuncu da bin liralık karşı dava açmıştı.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere karşılıklı davayı reddetti. (Hürriyet)

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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