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11.10.2019 - 07:50 |

Makyaj saati!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Flormar’ın yenilenen fırça ve aksesuar koleksiyonunun tanıtımında buluştu.

Makyaj saati!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Flormar’ın yenilenen fırça ve aksesuar koleksiyonunun tanıtımında buluştu. The House Cafe Garden’da gerçekleşen davete, Aslı Şen, Sedef Çalarkan, Bige Çalışkan ve Arzu Kunt’un da aralarında bulunduğu konuklar katıldı. Yüz bölgesindeki her türlü ihtiyacı karşılayacak fonksiyonel, pratik ve ulaşılabilir fiyatlı ürünleri, uygulamalı olarak anlatan makyaj artisti Hamiyet Akpınar,
tüyolar verdi.

11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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