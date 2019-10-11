Makyaj saati!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Flormar’ın yenilenen fırça ve aksesuar koleksiyonunun tanıtımında buluştu. The House Cafe Garden’da gerçekleşen davete, Aslı Şen, Sedef Çalarkan, Bige Çalışkan ve Arzu Kunt’un da aralarında bulunduğu konuklar katıldı. Yüz bölgesindeki her türlü ihtiyacı karşılayacak fonksiyonel, pratik ve ulaşılabilir fiyatlı ürünleri, uygulamalı olarak anlatan makyaj artisti Hamiyet Akpınar,

tüyolar verdi.