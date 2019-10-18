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18.10.2019 - 07:50 |

Manchester’da anlamlı defile

Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Manchester’da gerçekleştirdiği defileyle, kadınların kalp krizi riskine dikkat çekti

Manchester’da anlamlı defile

İngiltere’nin en prestijli moda organizasyonlarından MCR Fashion Festivali’nde, bu yıl da ‘En İyi Moda Tasarımcısı’ ödülü, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal’a verildi. Manchester’ın moda elçisi olarak yine seçilen Kartal, Barbara Streisand’ın da elçisi olduğu ‘Go For Red Woman’ platformu ve Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Hastanesi ile kadınların kalp krizi geçirme riskine dikkat çekti. Kartal’ın tasarımlarını İngiltere’nin sinema yıldızları podyuma taşıdı. Platformun ABD Başkanı Navin C Nanda ve Türkiye Başkanı Prof. Dr. Nurgül Keser’in liderliğinde projeye destek veren Kartal, sunduğu 30 parça ve Mimoza by Zeynep Kartal imzasını taşıyan mücevherlerle, tam not aldı.

Defileye, Katie McGlynn, Rhian Sugden ve Mike Toolan’ın katıldı.

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