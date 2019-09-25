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25.09.2019 - 17:43 | | İHA

Manisa'da 'Bir Efsane Zeki Müren' anma töreni

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Sanat Güneşi Zeki Müren anıldı.

Manisa'da 'Bir Efsane Zeki Müren' anma töreni

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zeki Müren’in 19'uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla ‘Bir Efsane Zeki Müren’ adlı anma konseri düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne aldığı konseri Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ve çok sayıda Manisalı izledi.

Zeki Müren şarkılarının sinevizyon gösterisi eşliğinde seslendirildiği gecede, sanatçının canlandırılması da yapıldı.

Konser sonunda Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, koroyu tebrik ederek, Şef Aylin Eralp Demirbek’e çiçek takdim etti.

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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