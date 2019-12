Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Mehmet Ali Erbil, tekrar rahatsızlanınca tedavi altına alınmıştı. 62 yaşındaki şovmenin menajeri ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Stelyo Pipis, Erbil'in fotoğrafını paylaştı. Stelyo Pipis, Instagram'da yayınladığı kareye, "Aslan parçası, can içi, büyük usta. Ne de yakışıklıdır her haliyle, güzel olacak her şey inşallah, hem de çok güzel. Dualar seninle" notunu yazdı.

Tekerlekli sandalyede çekilmiş karede gülümsediği görülen şovmen, böylelikle sağlık durumunu merak eden hayranlarını da rahatlatmış oldu.