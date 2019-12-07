MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
07.12.2019 - 12:57 |

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Kaçış sendromu nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Mehmet Ali Erbil, tekrar rahatsızlanınca tedavi altına alınmıştı. 62 yaşındaki şovmenin menajeri ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Stelyo Pipis, Erbil'in fotoğrafını paylaştı. Stelyo Pipis, Instagram'da yayınladığı kareye, "Aslan parçası, can içi, büyük usta. Ne de yakışıklıdır her haliyle, güzel olacak her şey inşallah, hem de çok güzel. Dualar seninle" notunu yazdı.

Tekerlekli sandalyede çekilmiş karede gülümsediği görülen şovmen, böylelikle sağlık durumunu merak eden hayranlarını da rahatlatmış oldu.

Mehmet Ali Erbilden yeni fotoğraf


7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da Candan Erçetin rüzgarı

Ankara'da Candan Erçetin rüzgarı

Cansel Erçin 220 bin TL'lik davayı kazandı

Cansel Erçin 220 bin TL'lik davayı kazandı

Üç kuşak bir arada

Üç kuşak bir arada

Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

Elif Ece Uzun: Uzun yıllar geçse de modelliğe devam edeceğim

Sıradaki Haber