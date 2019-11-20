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20.11.2019 - 16:02 |

Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay'a konuşma yasağı

Dün hakkında çıkan haberlere yönelik yasal hakkını kullanacağını duyuran Meltem Miraloğlu, daha önce kendisiyle ilgili açıklama yapan Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi.

Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay'a konuşma yasağı

Amerika'ya yerleşen ve burada 81 yaşındaki Patrick ile evlenen Miraloğlu, magazin programlarında kendisiyle ilgili açıklama yapan Onur Akay'a üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi.

Mahkeme kararıyla Akay, 3 ay boyunca oyuncuyla ilgili konuşamayacak. Onur Akay, mahkemenin kararını ihlal ederse Miraloğlu, şarkıcı hakkında zorlama hapse tabi tutulmasına karar verilmesi içinde mahkemeye başvuracak.

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