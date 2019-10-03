03.10.2019 - 07:50 |
Meme kanserine dikkat çekti!
Elizabeth Hurley, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturmak için New York’taydı.
Elizabeth Hurley, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturmak için New York’taydı. 54 yaşındaki oyuncu, şehrin ikonik binalarından Empire State’in ışıklarını pembe yaktı. Dolce&Gabbana marka elbisesiyle dikkat çeken Hurley, “Her 15 saniyede bir, bir kadına meme kanseri teşhisi konuluyor” istatistiğini verdi.