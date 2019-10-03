MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeMeme kanserine dikkat çekti!
03.10.2019 - 07:50 |

Meme kanserine dikkat çekti!

Elizabeth Hurley, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturmak için New York’taydı.

Meme kanserine dikkat çekti!

Elizabeth Hurley, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturmak için New York’taydı. 54 yaşındaki oyuncu, şehrin ikonik binalarından Empire State’in ışıklarını pembe yaktı. Dolce&Gabbana marka elbisesiyle dikkat çeken Hurley, “Her 15 saniyede bir, bir kadına meme kanseri teşhisi konuluyor” istatistiğini verdi.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yapım desteği

Yapım desteği

Tiyatro istiyor

Tiyatro istiyor

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

Boğaz’da renkli tanıtım

Boğaz’da renkli tanıtım

Sıradaki Haber