‘MFÖ kavga da etse aynı kulisi paylaşır’

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Şarkıcıların Kulis Sırları" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Mazhar-Fuat-Özkan kulis kronolojisi ilginçtir. Şan Tiyatrosu’nda vokalist olarak başladıklarında, orkestrayla birlikte alt katta kullandıkları bir oda vardı. Ajda Pekkan’la çalışmaya başlayınca üst kata geçtiler. Başka vokalistlerle paylaştıkları kulis küçük bir odaydı. ‘Büyük Kabare’ zamanında ‘Beş Yıl Önce On Yıl Sonra’nın yerine, Pekkan’a vokalist oldular ve kendi kulis odalarına terfi ettiler. Sonra MFÖ, içinde tuvaleti, duşu ve aynaları olan lüks bir kulise geçti. Bir dizi konserin ilkinden sonra kuliste kıyamet koptu. Girip baktım ki bütün odayı kırmışlar. Ne ayna kalmış, ne lamba... Ne varsa elden geçirmişler. Konser çok başarılı geçmişti. O coşkuyla aslında o ana kadar geçen yılların patlamasını yaşamışlar. MFÖ kuliste bir arada takılır. Kavga da etseler kulisleri tek olur.”