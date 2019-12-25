25.12.2019 - 17:31 |
Miley Cyrus ile Liam Hemsworth resmen boşandı
Oyuncu Liam Hemsworth ile şarkıcı Miley Cyrus'ın boşanma davası sonuçlandı.
23 Aralık 2018 tarihinde aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir törenle dünya evine giren Miley Cyrus-Liam Hemsworth çifti, evlenmelerinden bir yıl sonra resmen boşandı.
2009 yılında birlikte rol aldıkları 'The Last Song' (Son Şarkı) filminin setinde tanışıp ilişki yaşamaya başlayan ikili, 8 aylık evliliğin ardından ayrıldıklarını duyurmuştu.
Kanal İstanbul projesinde Terkos'a tuzlu su karışacak mı?Kanal İstanbul projesi ilişkin tartışma sürüyor. Proje için 200'e yakın akademisyenle çalışarak bin 590 sayfalık ÇED raporu hazırlandı. CNN TÜRK'te Başak Şengül'ün sunduğu Günlük programına konuk olan Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tartışılan projeyi değerlendirdi.