Miley Cyrus ile Liam Hemsworth resmen boşandı

23 Aralık 2018 tarihinde aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir törenle dünya evine giren Miley Cyrus-Liam Hemsworth çifti, evlenmelerinden bir yıl sonra resmen boşandı.

2009 yılında birlikte rol aldıkları 'The Last Song' (Son Şarkı) filminin setinde tanışıp ilişki yaşamaya başlayan ikili, 8 aylık evliliğin ardından ayrıldıklarını duyurmuştu.