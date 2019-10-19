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19.10.2019 - 07:50 |

Milyon dolar’lık hediye

Ebru Şallı’ya 200 bin TL’lik pırlanta yüzük hediye eden Uğur Akkuş, Bebek’teki bir villasının tapusunu da eşinin üzerine yaptı

Milyon dolar’lık hediye

Uğur Akkuş’un, geçtiğimiz ay evlendiği Ebru Şallı’ya düğün hediyeleri bitmiyor. İlk olarak 200 bin TL değerinde pırlanta yüzük alan iş insanı, bu defa Bebek’teki milyon dolar’lık villasının tapusunu, eşinin üzerine yaptı.

Şallı ise geçtiğimiz hafta denize sıfır villayı boşaltarak, zevkine göre dizayn etmeye başladı.

Çift, yaklaşık bir ay sürecek dekorasyon işlemlerinden sonra, yeni yuvalarında oturmaya başlayacak. İş insanın tapu sürpriziyle mutlu olan model, önümüzdeki günlerde yeni evi için mobilya alışverişine çıkacak. Çocukları için ayrı odalar yapan Şallı, eşyaların seçimini Akkuş’la yapacak.

18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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