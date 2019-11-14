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14.11.2019 - 10:23 |

Mine Tugay bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Kanal D'nin 'Zalim İstanbul' dizisinde rol alan Mine Tugay'ın, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı, sosyal medyayı salladı. Yazdan kalan pozunu paylaşan Tugay'ın gönderisine beğeni yağdı.

Mine Tugay bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

 

Oynadığı diziler ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken Mine Tugay, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Paylaşımlarıyla gündem olan oyuncunun, son fotoğrafı da çok konuşuldu.

Yazdan kalan bikinili fotoğrafını paylaşan 42 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Tugay'ın gönderisine, yalnızca 10 dakikada 25 binden fazla beğeni geldi.

Mine Tugay bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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