14.11.2019 - 10:23 |
Mine Tugay bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Kanal D'nin 'Zalim İstanbul' dizisinde rol alan Mine Tugay'ın, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı, sosyal medyayı salladı. Yazdan kalan pozunu paylaşan Tugay'ın gönderisine beğeni yağdı.
Oynadığı diziler ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken Mine Tugay, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Paylaşımlarıyla gündem olan oyuncunun, son fotoğrafı da çok konuşuldu.
Yazdan kalan bikinili fotoğrafını paylaşan 42 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
Tugay'ın gönderisine, yalnızca 10 dakikada 25 binden fazla beğeni geldi.