Mine Tugay bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Oynadığı diziler ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken Mine Tugay, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Paylaşımlarıyla gündem olan oyuncunun, son fotoğrafı da çok konuşuldu.

Yazdan kalan bikinili fotoğrafını paylaşan 42 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Tugay'ın gönderisine, yalnızca 10 dakikada 25 binden fazla beğeni geldi.