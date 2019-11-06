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06.11.2019 - 07:50 |

Moda ödüllerinde şıklık yarışı!

CFDA Vogue Moda Ödülleri, dağıtıldı. Büyük ödülü Christopher John Rogers’ın kazandığı etkinlikte, şıklık yarışı yaşandı

Moda ödüllerinde şıklık yarışı!

1962’de kurulan, 450’den fazla ABD’li moda ve aksesuar tasarımcısının üyesi olduğu Amerika’daki Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) ile Vogue dergisinin iş birliğinde verilen moda ödülleri, New York’taki Cipriani South Street’te sahiplerini buldu. Büyük ödül ‘2019 CFDA/Vogue Fashion Fund’ı, Christopher John Rogers kazandı.

25 yaşındaki tasarımcı, 400 bin dolar’lık ödülün yanı sıra, CFDA üyesinden bir yıllık rehberlik de kazandı. 150 bin dolar’lık ikincilik ve bir yıllık rehberlik ödülleri ise, gelinlik tasarımcısı Danielle Hirsh ve Reese Cooper’a verildi. Rogers, ödülünü ilk büyük beden model Ashley Graham’dan alırken, diğer tasarımcılara Paloma Elsesser ve Alton Mason ödüllerini takdim etti.

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