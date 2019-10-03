Motosikletliler Oktoberfest’te buluşacak

Almanya’nın dünyaca ünlü festivali Oktoberfest, Türkiye’nin en büyük motosiklet barı 42 Maslak Barock’ta motosiklet kültürüyle birleştirilerek kutlanacak. Bavyera eyaleti ve Münih kentine özgü organizasyon için 5 Ekim’de 42 Maslak Barock’ta 36 motosiklet kulübünün katılımıyla ‘Biketober Günü’ düzenlenecek.

n Gökhan Karakaş