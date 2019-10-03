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03.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ

Motosikletliler Oktoberfest’te buluşacak

Almanya’nın dünyaca ünlü festivali Oktoberfest, Türkiye’nin en büyük motosiklet barı 42 Maslak Barock’ta motosiklet kültürüyle birleştirilerek kutlanacak.

Motosikletliler Oktoberfest’te buluşacak

Almanya’nın dünyaca ünlü festivali Oktoberfest, Türkiye’nin en büyük motosiklet barı 42 Maslak Barock’ta motosiklet kültürüyle birleştirilerek kutlanacak. Bavyera eyaleti ve Münih kentine özgü organizasyon için 5 Ekim’de 42 Maslak Barock’ta 36 motosiklet kulübünün katılımıyla ‘Biketober Günü’ düzenlenecek.
n Gökhan Karakaş

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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