03.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ
Motosikletliler Oktoberfest’te buluşacak
Almanya’nın dünyaca ünlü festivali Oktoberfest, Türkiye’nin en büyük motosiklet barı 42 Maslak Barock’ta motosiklet kültürüyle birleştirilerek kutlanacak.
Almanya’nın dünyaca ünlü festivali Oktoberfest, Türkiye’nin en büyük motosiklet barı 42 Maslak Barock’ta motosiklet kültürüyle birleştirilerek kutlanacak. Bavyera eyaleti ve Münih kentine özgü organizasyon için 5 Ekim’de 42 Maslak Barock’ta 36 motosiklet kulübünün katılımıyla ‘Biketober Günü’ düzenlenecek.
n Gökhan Karakaş