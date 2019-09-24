MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeMüge Boz-Caner Erdeniz'den aşk pozu
24.09.2019 - 15:12 |

Müge Boz-Caner Erdeniz'den aşk pozu

Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu, kısa süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı İkili, mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Müge Boz-Caner Erdeniz'den aşk pozu

Caner Erdeniz, 6 aylık hamile olan eşi Müge Boz ile pozunu sosyal medya hesabından, "Aşk" notuyla yayınladı.

Boz'un karnının iyice belirginleştiği görülen fotoğrafa, güzel oyuncunun takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

Müge Boz-Caner Erdenizden aşk pozu

    Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tuba Ünsal üst komşudan rahatsız olunca...

    Tuba Ünsal üst komşudan rahatsız olunca...

    Telefonu elinden düşürmedi

    Telefonu elinden düşürmedi

    Hazal Filiz Küçükköse: Jean giyinmeyi seviyorum

    Hazal Filiz Küçükköse: Jean giyinmeyi seviyorum

    Bülent Serttaş'a yoğun ilgi

    Bülent Serttaş'a yoğun ilgi

    Sıradaki Haber