24.09.2019 - 15:12 |
Müge Boz-Caner Erdeniz'den aşk pozu
Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu, kısa süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı İkili, mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Caner Erdeniz, 6 aylık hamile olan eşi Müge Boz ile pozunu sosyal medya hesabından, "Aşk" notuyla yayınladı.
Boz'un karnının iyice belirginleştiği görülen fotoğrafa, güzel oyuncunun takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!