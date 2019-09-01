01.09.2019 - 07:50
Muhteşem konser
Yeni albüm hazırlığı içinde olan maNga, Kerki Solfej konserleri kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla bir araya geldi.
Sevilen şarkılarını seslendiren maNga, Eurovision’a katıldığı ‘We Could Be the Same’i söylediğinde, coşku yaşandı. Grubun solisti Ferman Akgül’ün
ışıklı darbuka gösterisi de izleyenlerden büyük alkış aldı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.