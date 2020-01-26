26.01.2020 - 07:50 |
Mükemmel uyum
Liam Hemsworth, model Gabriella Brooks ile ilişki yaşadığını doğruladı.
Liam Hemsworth, model Gabriella Brooks ile ilişki yaşadığını doğruladı. 30 yaşındaki aktörle 23 yaşındaki model, bu ayın başlarında Byron Bay’de birlikte görüntülenmiş ve hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Hemsworth, yeni sevgilisini ailesiyle de tanıştırdı. İkilinin mükemmel uyum yakaladıkları söyleniyor.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.