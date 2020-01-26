Liam Hemsworth, model Gabriella Brooks ile ilişki yaşadığını doğruladı. 30 yaşındaki aktörle 23 yaşındaki model, bu ayın başlarında Byron Bay’de birlikte görüntülenmiş ve hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Hemsworth, yeni sevgilisini ailesiyle de tanıştırdı. İkilinin mükemmel uyum yakaladıkları söyleniyor.