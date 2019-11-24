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24.11.2019 - 10:14 |

Murat Dalkılıç'tan Hande'ye ilanı aşk: Huzurum, mutluluğum...

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Murat Dalkılıç'tan Hande'ye ilanı aşk: Huzurum, mutluluğum...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Azize' dizisinde başrol oynayan Hande Erçel'in doğum gününü sevgili Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile kutladı.

Şarkıcı, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafına, "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol!" notunu düştü.

Murat Dalkılıçtan Handeye ilanı aşk: Huzurum, mutluluğum...

Dalkılıç'ın bu paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağarken, Erçel'den de cevap gecikmedi.

Oyuncu da bir paylaşım yaparak "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum. 2. ve daha nicelerine" dedi.

Murat Dalkılıçtan Handeye ilanı aşk: Huzurum, mutluluğum...

    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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