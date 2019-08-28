28.08.2019 - 13:57
Murat Dalkılıç’tan hayranlarına sürpriz
Popçu Murat Dalkılıç, 30 Ağustos Harbiye Açıkhava konseri için günler öncesinden çalışmalarını tamamladı. Dalkılıç’ın hayranlarına bir de sürprizi olacak.
Sır gibi saklanan ve açıkhava heyecanını ilk kez yaşayacak olan özel konuğu ile provalarda keyifli dakikalar yaşayan Murat Dalkılıç, konserin bir bölümünde sahneyi konuğuna bırakarak, izleyenlerle özel ismi buluşturacak.
Rekortmen dalgıç, dev balığı avladıRekortmen Dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında akya avladı.Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından sıkça söz ettiren serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında bu kez dev akya avladı. Önceki gün trofe dalışı gerçekleştiren başarılı dalgıç, yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki balığı avlayarak sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.