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15.12.2019 - 11:31 |

Mustafa Ceceli: Pop müzik ölmedi, kalbimizde yaşıyor

Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer'le Etiler'de yemekteydi. Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden Ceceli, 'Pop müzik bitti mi' tartışmasına dahil oldu.

Mustafa Ceceli: Pop müzik ölmedi, kalbimizde yaşıyor

İşini güzel yaptığını, bu nedenle sevenleriyle arasındaki bağın sağlam olduğunu söyleyen Mustafa Ceceli,  muhabirlerin “Hande Yener’in pop müzik bitti açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna yanıt verdi.

Şarkıcı bu soruyu, “Pop müzik ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Rap müziğin pop müziğe katkısı çok oldu” diye yanıtladı.

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