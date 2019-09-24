‘Müzik endüstrisi karanlık olabilir’

Bebe Rexha, Cosmopolitan dergisine kapak oldu. Kadınlara destek vermek amacıyla başlattığı ‘ Women in Harmony ’ hareketiyle dikkat çeken 30 yaşındaki şarkıcı, kariyerinin ilk yıllarında çok zor zamanlardan geçtiğini itiraf etti. “Kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli bir çevre yaratmaya çalışıyorum” şeklinde konuşan Rexha, “Los Angeles’a taşındığımda gerçekten büyük bir prodüktörle çalışıyordum. Daha sonra tanıdıklarımdan birkaçı beni taciz etmeye yeltendi. Onlardan biriyle çalışmak zorundaydım çünkü bir hit şarkıya ihtiyacım vardı. Çok da ünlüydü” dedi.

Her konuda en çok annesine güvendiğini söyleyen şarkıcı, “Müzik endüstrisi karanlık bir yer olabilir. Beni korumaya çalışanlar ve annemi uyaranlar oldu. Sanırım benim de şimdiye kadar yaptığım en iyi şey, ona güvenmek oldu” açıklamasını yaptı.