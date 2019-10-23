Demet Akalın’ın Berkay’ın eşine hediye ettiği saatle ilgili tarafların gerginliği ortalığa döküldü, malum... Akalın’ın içi dışı bir ve ne düşündüğünü herkesle paylaşan bir karakter olduğunu yıllardır biliyoruz. Sırf başkaları için değil, kendisi için de ne düşünüyorsa söylüyor. “Ben görgüsüzüm” diyor mesela, kalkıyor şarkısında kendisinden “Kezban” diye bahseden Norm Ender’e; “Evet Kezban’ım ama böyle Kezban’a kurban ol!” diyor. Bu komplekssiz ve egosuz halini çok tatlı buluyorum. Üstelik filtresiz insanları, içten pazarlıklılara her zaman tercih ederim. Herkes onun gibi komplekssiz değil tabii, üstelik görgüsüzlükleri de kendileri gibi itici oluyor.

Berkay; “Karımın kolundaki saatin fiyatı belli, hediye saati satmaya ihtiyacımız yok” gibi bir şeyler söylemiş. Bravo en pahalı saat onlarda, sakın duymayan kalmasın! Yalnız daha kısa zaman önce mahkemede dalga geçer gibi beyan ettiği aylık 1000 TL geliriyle; “Nasıl aldın eşine o saati?” diye de sorarlar adama! Saatini takarsın koluna gören görür de; ayın sonunu kuruş hesabıyla getiren ya da hiç getiremeyen milyonların olduğu bir ülkede sizin kolunuzdaki saatin, milletin ömrü billah çalışsa dahi alamayacağı kadar pahalı olduğunu bu şekilde ilan etmek ayıptır!

CAN YAMAN’I ASIL SPAMLAYANLAR KİM?

“Instagram’da terastan bir fotoğraf paylaştım.

257 kişi sakıncalı buldukları gerekçesiyle spam bildirisinde bulunmuş. Instagram fotoğrafı silmiş. Bu tamamen kompleks.

Adamın sevgilisi beni beğeniyordur, adam kıskançlığından spam yapıyordur. Bu kadar basit!” demiş Can Yaman... Cümlelerinden anlaşılıyor ki; bir anda gelen aşırı şöhret ve ilgiyle şişen ego sonunda patlamış! Kendini beğenmesine lafımız yok, yakından da gördüm, Yunan heykeli gibi mübarek! Yine de mütevazılık her zaman daha sempatik gelir insanlara...

Fotoğrafının 257 tane spam yüzünden

Instagram’dan kaldırılmasına ise gerçekten çok güldüm! Yalnız kendisi kıskanç erkeklere suç atarken bir başka ihtimali düşünememiş. Kadınların da spam’lamış olabileceğini! “Neden?” derseniz, bahsi geçen fotoğraf asıl; baktıkça bakakalacak olan biz kadınların psikolojisi için sakıncalı! Hatta bence görsel sildirme talebinde bulunalım, internetten komple kaldırsınlar! Şaka bir yana gerçek bir star, böylesi boş bir hikayeyi asla mevzubahis etmezdi!

REYTİNG UĞRUNA REZİLİ ÇIKMADAN...

Dizilerin reyting rekortmeni olsalar dahi tadında bırakılması taraftarıyım. Ne zamanki gereğinden fazla uzuyor, sakız gibi sünüyorlar, senaryo yerine de saçmalık üretmeye başlıyorlar! Kan kaybetmeden, aynı başarıyla giden 2-3 sezonun sonunda şanıyla biten bir dizi, rezili çıkıp izleyenin dalga konusuna dönüşenlerden çok daha iyidir! ‘Yasak Elma’yı izlerken bugüne kadar hiç sıkılmadım. Bu sezon, üçüncü yılında final yapacakmış, kendisinden bıktırmadan zirvede bitecek yani. Bazı uzaya uzaya iç kıyanlara örnek olsun!