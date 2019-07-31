PINAR AYLİN: HALA GENÇ BİR KIZ

Pınar Aylin; 90’lı yıllarda dinlemeyi ve o çıtı pıtı güzelliğini izlemeyi çok sevdiğim sanatçılardan... Bir kamyonetin arkasında oturarak çektiği klibi, gözümün önünden hala gitmez mesela. Uzun zamandır bizi kendine hasret bırakmıştı. Serdar Ortaç; ona olan sevgimi beni tanıyıp da bilmeyen yoktur, sadece kalbimde değil, kolumdaki dövmede de imzası var... Hakan Eren; geçmişte birlikte çalıştığım, desteğiyle bana kendimi hep çok iyi hissettiren eski patronum... Türkiye’nin en önemli radyocularından biri, geçmişin unutulmaz sanatçılarını ve şarkılarını şimdilerde sahnede dinlememizi sağlayan önemli projelerin ve Ossi Müzik’in sahibi... Bu üç çok sevdiğim müzik insanı, Aylin’in yeni single’ı için bir araya geldiler. Ben tabii zevkten dört köşe!









Hasret daha güzel bitemezdi!

Aylin’in, Ossi Müzik’ten çıkan şarkısı ‘Aradığın Aşk Bende’nin söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait. Alışkın olduğumuz üzere öyle akılda kalan keyifli bir şarkı yapmış ki, dinlediğiniz anda dilinize takılıyor. Onu dinlemeyi ne kadar özlediğimi de fark ettim. Yeni şarkısının yanında, eskileri de dinlemeyi unutmayın derim. Ben şu an ‘Aradığın Aşk Bende’ ve 90’lı yıllarda söylediği ‘Birileri Gelse’yi dinliyorum sürekli. Masum sesi ve insana huzur veren yorumuyla dönüşü harika oldu. Bu arada yıllar geçiyor ama Pınar Aylin hala ilk çıktığı günkü gibi görünüyor. O nasıl bir gendir ki, boyu kadar kızı olmasına rağmen, hala 20 yaşında bir genç kız gibi... Bu yaz bol bol hasret gideriyorum!



ÇANTANIZLA

FARK YARATIN!

Chanceofbags’i, Instagram’da keşfettiğim gibi hemen çanta siparişimi verdim. Yalnız seçerken epey zorlandım, birbirinden güzel o kadar çok seçenek var ki... Marka; sahibi Gülendam Çillimoğlu’nun organik ham ipten, kendi elleriyle yaptığı 160 farklı çeşit plaj çantasından oluşuyor. Üzerlerindeki baskılar da el yapımı... “Sadece bana özel olsun” derseniz, çantanızın üzerine doğum tarihi, isim, yıl dönümü, ne dilerseniz yazdırabiliyor veya istediğiniz herhangi bir deseni, şekli yaptırabiliyorsunuz.

Bir de geceleri parlayan neon renkli çantalar var ki, ayrı olay! Yani sadece plajda değil her yerde fark yaratmak için bire bir. Üstelik fiyatları da muadillerine göre çok uygun. Ben o kadar bayıldım ki, sevdiklerime hediye etmek için de alacağım. Instagram’dan göz atmalısınız hanımlar; hem materyal ve baskı tasarımlarıyla dikkat çektikleri için hem de yetenekli ve yaratıcı bir hemcinsimizin, el emeği göz nuru oldukları için bu çantalar çok özel...



SAKİN ŞAMPİYON!

Reynmen’in düet yapacak kadın şarkıcı aradığını duyurmasından sonra bazı popçuların seksi danslar eşliğinde sosyal medyada paylaştığı videoları, şaşkınlık ve gülmekle ağlamak arasında kaldığım hafif bir dehşet içinde izledim! Gerçekten bazı şeylerin ayarını hiç tutturamayanlar var aramızda... Çocuk düet yapmak istemiş arkadaşlar, striptiz değil, bir sakin olun! Yine başkaları adına utandık güzel memleketimde, ne diyeyim!







