Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Ne Meraklıyız Yabancı Enişteye!" başlıklı yazısı şöyle:

"Adam, Avrupa’nın en ünlü 75 DJ’i arasında yok, belki ilk 100’de yoktur ama ben ilk 100 gösteren liste bulamadım. Instagram hesabında 91 bin civarında takipçisi var, kimler takip ediyor diye baktım, sayfalar dolusu Türk var, devamını getiremedim ve sıkıldım. Adam İtalyan ama İtalyanlar bizim kadar ilgilenmiyor, ne yapıp ettiğiyle...

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi olmaktan öte bir özelliği olmayan bir adamı ‘milli enişte’ ilan ettik. Yetmedi ‘milli enişte’ Subaşı’nı aldattı mı, aldatmadı mı derdine düştük.

Bu ikisi yetmiyormuş gibi, ‘Milli enişte, Şeyma’yı hangi Türk kadınla aldattı?’ gibi garip ve belli ki Subaşı ile benzeri özellikleri olan bir kadın daha girdi hayatımıza.

Vasatın belki biraz üzerinde ama önemli bir marka olamamış bir DJ ile ‘eski eş’ kontenjanından hayatımızda kalan birinin hikayesine ne bu merak?

Kendi kendime söylenip, bu topa hiç girmeyecektim ama bir baktım ‘milli enişte’ iki gözüm önüme aksın ki aldatmadım tadında bir mesaj yazmış, biz de üzerine atlamışız, her yerde o Twitter mesajının haberi var.

PISA testi sonuçlarına göre sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan ailelerin çocukları, varlıklı ailelerin çocuklarından 70 puan daha az aldı oysa.

Eğitimde fırsat eşitliği falan hikaye olmuş, dönüp, ‘milli enişte’yi konuşuyoruz. Ayıp, günah, okullardaki milyonlarca çocuğa haksızlık üstelik..."