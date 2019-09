New York’ta bornoz

New York Fashion Week’te Rufat İsmayil’ın defilesinde fit fiziği ve güzelliğiyle dünya basının ilgisini çeken Ayşe Hatun Önal, Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Model, The Marmara New York Oteli’nin 19’uncu katındaki ve günlüğü bin 500 dolar olan (8 bin 500 TL) odanın balkonunda yapılan çekimlerde, bornoz giydi.