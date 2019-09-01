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01.09.2019 - 07:50

Nişanlılığı seviyor

ABD’li oyuncu Liv Tyler, “Evlenmek gibi bir arzum yok, nişanlılığı seviyorum” dedi

Nişanlılığı seviyor

Liv Tyler, Tatler dergisinin ekim sayısına kapak oldu. 42 yaşındaki aktris, nişanlısı David Gardner ile ilgili, “Nişanlı olma durumunu seviyorum, evli olmak gibi bir arzum gerçekten yok. Evliliği bir mükafat gibi görüyorum. Sanki ilişkinizi kurtarmayı başarmışsınız gibi...” şeklinde konuştu. İngiltere’de yaşayan ABD’li Tyler, “Buradaki sistemi çok baskılayıcı buluyorum. Amerika’da bizler herkes istediği işi yapabilir. Eğer çok çalışırsanız ve kendinizi kanıtlarsınız, her şeye sahip olabilirsiniz ya da tam tersi olabilir mantığıyla yetiştirildik” dedi.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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