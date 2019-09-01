Nişanlılığı seviyor

Liv Tyler, Tatler dergisinin ekim sayısına kapak oldu. 42 yaşındaki aktris, nişanlısı David Gardner ile ilgili, “Nişanlı olma durumunu seviyorum, evli olmak gibi bir arzum gerçekten yok. Evliliği bir mükafat gibi görüyorum. Sanki ilişkinizi kurtarmayı başarmışsınız gibi...” şeklinde konuştu. İngiltere’de yaşayan ABD’li Tyler, “Buradaki sistemi çok baskılayıcı buluyorum. Amerika’da bizler herkes istediği işi yapabilir. Eğer çok çalışırsanız ve kendinizi kanıtlarsınız, her şeye sahip olabilirsiniz ya da tam tersi olabilir mantığıyla yetiştirildik” dedi.