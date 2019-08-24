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HaberlerCaddeNorm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı
24.08.2019 - 11:17

Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı

Mekanın Sahibi’ şarkısıyla dikkat çeken rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınları üzerine bir kampanya başlattı

Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı

Norm Ender, Tema Vakfı’na 500 fidan bağışlayıp sosyal medya üzerinden Reynmen’e meydan okudu. Reymen de kendisine karşılık verip 501 fidan bağışladı. Hemen ardından topu Hadise’ye attı. Hadise ise 1000 fidan bağışlayarak, oyuncu Özge Özpirinçci’ye “Sıra sende” dedi.

Fidan zincirine Buğra Gülsoy, Aslı Enver, Murat Boz, İbrahim Büyükak, Kaan Sekban, Gökhan Türkmen de kayıtsız kalmadı.

Devrilen triportördeki yükün altında kaldılarÇin'de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı. Yoldan geçen 2 kişi, yükleri tek tek kaldırarak adamların kurtulmasını sağladı. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.
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