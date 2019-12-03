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03.12.2019 - 10:11 |

Nurgül Yeşilçay ilk aşkını sergileyecek

Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat'ı eğitimi için İngiltere'ye yolladıktan sonra resim yapmaya başlayan Nurgül Yeşilçay, takipçilerine sergi açacağını duyurdu.

Nurgül Yeşilçay ilk aşkını sergileyecek

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan bazen de esprili gönderileriyle herkesi güldüren Nurgül Yeşilçay,bu kez farklı bir yönünü gösterdi.

Kendine ayırdığı vakitte resimle ilgilenmeye başlayan oyuncu, yaptığı çalışmaları sergilemeye hazırlanıyor. Bazen tablolarını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, sergi heyecanını şöyle duyurdu:

“İlk aşkım resimle aşk yaşıyorum bu ara… İlk kişisel sergime hazırlanıyorum! Kilimdi, çiniydi, oryantalizmdi derken ev ‘türkü bar’a döndü. Sevdiklerinizle dolu bir ay, bir hafta diler gözkapaklarınızdan öperim sevdiceklerim.”

Nurgül Yeşilçay ilk aşkını sergileyecek

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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