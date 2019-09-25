Ödüller sahiplerini buldu

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü oyuncu-yönetmen Olcay Poyraz’a takdim eden Kerem Alışık, “Ödül alan ve aday olan tüm meslektaşlarımı gönülden kutluyorum. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’a teşekkür ediyorum. Hayatın ve sanatın tam ortasına güller bıraktılar. Yetmedi, o güllerde anne-baba kokuları bıraktılar” şeklinde konuştu.