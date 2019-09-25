25.09.2019 - 07:50 |
Ödüller sahiplerini buldu
2018-2019 sezon oyunlarını kapsayan ‘9’uncu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri’, sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Altan Alkan yaptığı tören, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda gerçekleşti.
Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü oyuncu-yönetmen Olcay Poyraz’a takdim eden Kerem Alışık, “Ödül alan ve aday olan tüm meslektaşlarımı gönülden kutluyorum. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’a teşekkür ediyorum. Hayatın ve sanatın tam ortasına güller bıraktılar. Yetmedi, o güllerde anne-baba kokuları bıraktılar” şeklinde konuştu.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!